سرمدي: 47% من المتسوقين عبر الإنترنت يقرأون مقالات عن المنتج قبل الشراء

كتب- محمد علاء الدين:

قال جورج صبري، رئيس قسم المحتوى بشركة سرمدي، إن 47% من المشترين على الإنترنت يقرأون من 3 إلى 4 مقالات عن المنتج المراد شرائه قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأضاف صبري، خلال جلسات اليوم الثالث لمؤتمر وطن رقمي الذي تنظمة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن نحو59% من المستخدمين يفضلون متابعة أخبار المنتجات الخاصة بالشركات الكبرى عبر السوشيال ميديا، حيث أن 64% من المستخدمين يعتمدون "الاد بلوم" بسبب إزعاج الإعلانات .

وأشار صبري، إلى أن فيس بوك أصبح يتيح العديد من الإمكانيات التي يمكن اعتمادها في تسويق المنتجات، منوها إلى أنه بحلول عام 2020، سيتم اعتماد تلك التقنيات من جانب 80% من المستخدمين.

وأوضح صبري، أن الكتابة عن المنتجات بشكل أكبر يمنحها فرصة تسويقية وفرصة للبيع بشكل أكبر، خاصة مع طرح المزيد من المقالات المختصرة التي يُمكن من خلالها التسويق لتلك المنتجات، لافتًا إلى أن "انستجرام" سيكون له دور كبير في التسويق الإلكتروني خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال إنه سيكون هناك العديد من التنوعات لدعم تسويق المنتجات كالتنفوجراف وغيرها من الأنواع التي تعمل على جذب المستخدم للمنتج.