هل تتأثر أسعار الدواجن بالأسواق بعد اكتشاف نوع جديد لإنفلونزا الطيور؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال عدد من منتجي وتجار الدواجن، إن الفيروس الجديد من إنفلونزا الطيور الذي تم اكتشافه حديثا في مصر لن يؤثرعلى أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة، نظراً لعدم انتشار هذا الفيروس في مزارع الدواجن حتى الآن.

وكانت وزارة الزراعة، أمس الاثنين، اكتشاف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور، والذي تم اكتشافه في إحدى مزارع البط.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الفيروس الجديد لن يؤثر على أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وهو ما اتفق معه محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

وأرجع عبد العزيز توقعه إلى أن "الفيروس الجديد ليس منتشرا بشكل كبير في مزارع الدواجن، كما أن هيئة الخدمات البيطرية تقوم الآن بعمليات التحصين المطلوبة لتنفيذ برامج التخلص الآمن من الطيور المصابة".

وقال محمد الشافعي لمصراوي، إن الحالات التي أصيبت بالفيروس تم اكتشافها في مزارع البط وليست بمزارع الدجاج، كما تم التخلص منها بطريقة آمنة عن طريق دفنها حتى لا تنتقل العدوى للمزارع الأخرى غير المصابة.

وأرجع الشافعي ارتفاع أسعار الدواجن الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية إلى حالات النفوق التي حدثت في بعض المزارع نتيجة تراجع درجات الحرارة وسوء أحوال الطقس، مؤكدا أنه ليس هناك علاقة للفيروس الجديد بهذا الارتفاع.

وشهدت أسعار الدواجن موجة ارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة لتصل الأسعار في الأسواق إلى مستوى يتراوح بين 32 و35 جنيهًا لكيلو الدواجن البيضاء.

ولكن أسعار الدواجن حاليا مستقرة بالأسواق، مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي، وفقا لما قاله عبد العزيز السيد.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء، اليوم، 28 جنيهًا بالمزرعة، ليتراوح بين 32 و33 جنيهًا بالأسواق، بحسب قول السيد.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي بين 43 و44 جنيهًا بالأسواق، وسجل سعر كرتونة البيض 33.5 جنيه بالمزرعة، وبين 37 و38 جنيهًا بالأسواق.

ولكن عبد العزيز السيد حذر من احتمال ارتفاع أسعار الدواجن في حالة عدم السيطرة على الفيروس الجديد وانتشاره بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وطالب السيد اللجنة المشكلة لتفعيل آليات قانون حظر بيع الدواجن الحية باتخاذ خطوات إيجابية لتطبيق القرار في أقرب وقت ممكن، في ظل انتشار مثل هذا المرض الوبائي.

كما طالب السيد، بنشر الوعي والإرشادات لمربي الدواجن بالبيوت، وأخذ العينات المطلوبة من الطيور المتواجدة بالمزارع، تفاديًا لانتشار الفيروس.