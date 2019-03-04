ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحداً، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور، مقارنة بأسعارها أمس، ليتراوح بين 23 و25 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا.