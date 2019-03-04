  • عاجل:أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر لليوم الخامس على التوالي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:34 ص الإثنين 04 مارس 2019
    ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحداً، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور، مقارنة بأسعارها أمس، ليتراوح بين 23 و25 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا.

    وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا.

    وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

    استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

    أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور السمك البوري

    الخبر التالى:

    وزيرا الاستثمار والاتصالات يشاركان في ملتقى الأعمال المصري اللبناني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان