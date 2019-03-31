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    الدولار يستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    04:51 م الأحد 31 مارس 2019
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر بنك الإسكندرية

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