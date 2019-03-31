الإحصاء: نشاط الصناعات التحويلية يتراجع 9.7% في يناير الماضي

كتبت- دينا خالد:

تراجع نشاط الصناعات التحويلية، بنسبة 9.7% خلال شهر يناير الماضي، مقابل شهر ديسمبر 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)، تراجع في يناير الماضي إلى 121.78 نقطة من 134.83 نقطة في شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف الجهاز أن الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، ارتفع خلال يناير الماضي، بنسبة 5.2% إلى 144.36 مقارنة 137.24 في ديسمبر الماضي، وذلك لاستمرار العمل بدون توقف ( بدون فترة إجازات ) وانخفاض المخزون الذي أدى إلى زيادة الإنتاج لتعويضه .

وبحسب بيان جهاز الإحصاء، ارتفع نشاط صناعة منتجات المطاط واللدائن خلال يناير إلى 77.06، مقارنة 39.29 خلال ديسمبر بارتفــاع قدره 96.1% وذلك لوجود تعاقدات للتصدير .

وانخفض نشاط صناعة المنتجات الغذائية إلى 93.05 خلال شهر يناير 2019 مقارنة 144.49 خلال ديسمبر 2018، بانخفاض قدره 35.6% وذلك طبقا لتوافر خامات الإنتاج وعدم توافر السيولة وانخفاض كمية القمح المطحون .



كما انخفض الرقـم القيـاسـي لنشاط صناعة الملابس الجاهزة إلى 296.67 خلال شهر يناير الماضي مقارنة 339.94 خلال ديسمبر، بانخفاض قدره 12.7%، وذلك لموسمية الإنتاج وانخفاض تعاقدات التصدير.