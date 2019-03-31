  • عاجل:"الرياضيات للعلمي والأدبي".. خريطة مواد جديدة للصف الثاني الثانوي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قمة تونس الجولان سورية امتحان أولى ثانوي القمة 117 علاوات أصحاب المعاشات محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    الإحصاء: نشاط الصناعات التحويلية يتراجع 9.7% في يناير الماضي

    12:20 م الأحد 31 مارس 2019
    الإحصاء: نشاط الصناعات التحويلية يتراجع 9.7% في يناير الماضي

    مصنع

    كتبت- دينا خالد:

    تراجع نشاط الصناعات التحويلية، بنسبة 9.7% خلال شهر يناير الماضي، مقابل شهر ديسمبر 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

    وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)، تراجع في يناير الماضي إلى 121.78 نقطة من 134.83 نقطة في شهر ديسمبر الماضي.

    وأضاف الجهاز أن الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، ارتفع خلال يناير الماضي، بنسبة 5.2% إلى 144.36 مقارنة 137.24 في ديسمبر الماضي، وذلك لاستمرار العمل بدون توقف ( بدون فترة إجازات ) وانخفاض المخزون الذي أدى إلى زيادة الإنتاج لتعويضه .

    وبحسب بيان جهاز الإحصاء، ارتفع نشاط صناعة منتجات المطاط واللدائن خلال يناير إلى 77.06، مقارنة 39.29 خلال ديسمبر بارتفــاع قدره 96.1% وذلك لوجود تعاقدات للتصدير .

    وانخفض نشاط صناعة المنتجات الغذائية إلى 93.05 خلال شهر يناير 2019 مقارنة 144.49 خلال ديسمبر 2018، بانخفاض قدره 35.6% وذلك طبقا لتوافر خامات الإنتاج وعدم توافر السيولة وانخفاض كمية القمح المطحون .


    كما انخفض الرقـم القيـاسـي لنشاط صناعة الملابس الجاهزة إلى 296.67 خلال شهر يناير الماضي مقارنة 339.94 خلال ديسمبر، بانخفاض قدره 12.7%، وذلك لموسمية الإنتاج وانخفاض تعاقدات التصدير.

    الصناعات التحويلية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الزيت الخام المنتجات البترولية

    الخبر التالى:

    دايس تستحوذ على أصول من شركة كايرو قطن مقابل 140 مليون جنيه
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان