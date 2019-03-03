شركة صينية تعلن رغبتها في تشغيل مصنع لإنتاج "الشنط" الجلدية بالروبيكي

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن شركة شانج شينج الصينية أبدت رغبتها فى الحصول على حق استغلال وتشغيل مصنع الجلود الملحق بالمدبغة النموذجية بمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، والذي يقع على مساحة 1800 متر مربع لإنتاج مصنوعات جلدية "شنط".

وأضاف الوزير أن هذا المصنع يعد باكورة تصنيع المنتجات تامة الصنع وهو التوجه الذي تستهدفه وزارة التجارة والصناعة بهدف تعظيم القيمة المضافة للجلود المنتجة بمدينة الروبيكي، والتي تعد واحدة من كبريات مدن الجلود على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد صيني من منتجي المصنوعات الجلدية والذين يزورون مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض القاهرة للجلود، حيث استعرض اللقاء رغبة الشركات الصينية في ضخ استثمارات جديدة في مجال إنتاج المصنوعات الجلدية من شنط وأحذية وملابس جلدية وبصفة خاصة في مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي.

وحضر اللقاء ياسر مغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، ومايو جين رئيس مجلس إدارة شركة شانج شينج الصينية، ومحسن الششتاوي نائب رئيس شركة شانج شينج.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر ومن بينها الشركات الصينية الجادة، مشيرا إلى قيام شركة شانج شينج الصينية بإنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 2.1 مليون متر مربع بمدينة السادات.

وأضاف أنه يجري حاليا دراسة عدد من العروض التي تقدمت بها بعض الشركات الصينية للاستثمار في المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي والمخصصة لإنتاج المصنوعات الجلدية.

وذكر الوزير أن من المستهدف إقامة من ١٠ مصانع إلى ١٥ مصنعا لتصنيع المنتجات النهائية على أن يتم بدء العملية الإنتاجية بهذه المصانع في أقرب وقت ممكن عقب الانتهاء من البنية التحية والمرافق والإنشاءات، وذلك على مساحة تصل إلى ٤٠ ألف متر.

وأعرب الوزير عن حرص الحكومة المصرية على زيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود من خلال التوسع في عمليات تصنيع المنتجات النهائية.



وقال رئيس شركة شانج شينج، إن وفد الشركات الصينية زار عددا من الوحدات الإنتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي، حيث أبدوا رغبتهم في التواجد داخل السوق المصري خاصة في ظل المقومات الهائلة التى تمتلكها مصر سواء فيما يتعلق بوفرة الجلود الخام، وتوافر الأيدى العاملة المدربة، وفقا للبيان.

كما أشار الوفد الصيني إلى مقومات البنية التحتية واللوجيستية والتي تمكن المنتجين من تصدير منتجاتهم من مصر إلى مختلف الأسواق المحيطة، خاصة تلك الأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تفضيلية، بحسب رئيس شركة شانج شينج.

وقال إن شركة شانج شينج ستبدأ العملية الإنتاجية بمصنع الجلود بالروبيكي خلال فترة 3 أشهر من تسلم المصنع وإنهاء إجراءات التخصيص، مؤكداً حرص الشركة على جذب أكبر عدد ممكن من الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة الثالثة بالمشروع والمخصصة للمصنوعات الجلدية.

واطلع وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، على بعض عينات منتجات الشركات الصينية، حيث أشاد بجودة المنتجات وطالب المنتجين بالسعي لجلب التكنولوجيات المتطورة في هذا المجال سواء فيما يتعلق بالتصميمات أو الماكينات الحديثة لمشروعاتهم المستقبلية في مصر.

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