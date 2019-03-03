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    كل ما تريد معرفته عن لائحة النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي (إنفوجرافيك)

    12:17 م الأحد 03 مارس 2019
    كل ما تريد معرفته عن لائحة النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي (إنفوجرافيك)

    وزيرة التخطيط هالة السعيد

    القاهرة- مصراوي:

    قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في بيان اليوم الأحد، إن قرار رئيس الوزراء الخاص بصندوق مصر السيادي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس السبت، ينص على بدء العمل به فوراً.

    وأضافت الوزيرة أن الصندوق يمثل صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص.

    وذكرت الوزيرة أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

    ورصدت وزارة التخطيط في الإنفوجراف التالي أبرز تفاصيل النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي بعد إصداره أمس.

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    هالة السعيد وزارة التخطيط صندوق مصر السيادي

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