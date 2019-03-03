أرباح النساجون الشرقيون تتراجع بنسبة 26% خلال العام الماضي

القاهرة- مصراوي:

تراجع صافي أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 26% خلال العام الماضي لتبلغ 504 ملايين جنيه مقابل 683 مليون جنيه في عام 2017.

وبحسب تقرير لمجلس إدارة الشركة أرسلته للبورصة اليوم الأحد عن نتائج أعمالها حققت الشركة مبيعات بلغت 10.404 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 10.235 مليار جنيه خلال عام 2017، بزيادة بلغت 2%.

وقالت الشركة في تقرير منفصل عن نشاطها خلال العام الماضي إنها رفعت رواتب العاملين بها بنسبة 20% كما منحتهم علاوة استثنائية بنسبة 10% أخرى، وذلك إيمانًا منها بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

وكانت نتائج أعمال الشركة النساجون الشرقيون للسجاد، أظهرت تحقيقها تراجعا في صافي الأرباح خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بنسبة 27.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

والنساجون الشرقيون، إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.