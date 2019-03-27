تباين أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الطلب

القاهرة- وكالات:

تباينت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع مواصلة برنت صعوده من الجلسة السابقة، لكن المكاسب ظلت محدودة وسط مخاوف متنامية بشأن أثر تباطؤ اقتصادي عالمي على الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، زاد برنت 16 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 68.13 دولار للبرميل، ليعوض خسائر سابقة ويقف غير بعيد عن ذروته منذ بداية السنة 68.69 دولار التي بلغها الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3 سنتات إلى 59.91 دولار بعد أن ظلت مرتفعة معظم فترات الجلسة.

وصعد خام القياس الأمريكي 1.9% في الجلسة السابقة.

وقال جيف هالي كبير محللي السوق لدى أواندا في سنغافورة، "يبدو أننا وصلنا إلى حالة من التوازن بعد تذبذبات الفترة الأخيرة بفعل عناوين الأخبار وأننا بحاجة إلى حافز جديد ما لتوجيه السعر "، وفقًا للوكالة.

وأضاف، أن ذلك مستبعد لحين التوصل إلى نتيجة على صعيد محادثات التجارة الأمريكية الصينية، مشيراً إلى المفاوضات المقرر استئنافها غداً مع سعي أكبر اقتصادين في العالم لإنهاء حربهما التجارية المستعرة منذ 8 أشهر.

كان النفط صعد، أمس، بفعل عجز مرفأ خوسيه، ميناء تصدير النفط الرئيسي في فنزويلا، ومحسنات الخام الأربعة فيه عن استئناف العمليات إثر انقطاع واسع النطاق للكهرباء الاثنين الماضي هو الثاني في شهر، بحسب الوكالة.

وارتفعت الأسعار أكثر من 25% هذا العام، مدعومة بتخفيضات المعروض من جانب منظمة البلدن المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، فضلا عن العقوبات الأمريكية على صادرات فنزويلا وإيران.

لكن المخاوف بشأن المعروض حدت من صعود النفط بعد أن أشارت بيانات القطاع الصناعي من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادي محتمل.

وفي ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، قال معهد البترول الأمريكي، الممثل لمصالح القطاع، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة زادت 1.9 مليون برميل في أحدث أسبوع، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.2 مليون برميل.

وتنتظر السوق لمعرفة إن كانت الأرقام الرسمية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم ستؤكد بيانات معهد البترول، بحسب الوكالة.