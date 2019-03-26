الدولار يرتفع في البنك التجاري الدولي مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، قرشا واحدا، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعاره في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشا واحدا، إلى 17.23 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنوك البركة وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه، وسعر البيع عند 17.35 جنيه.