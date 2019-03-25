البورصة تتراجع 1.15% خلال تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وسط اتجاه المصريين نحو البيع في صافي معاملات الأسهم والسندات.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.15% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14671 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وسجلت تعاملات المصريين في كل من الأسهم والسندات صافي بيع بقيمة 400.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 337.8 مليون جنيه، و63 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة صعد خلال تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.39% إلى مستوى 14841 نقطة.