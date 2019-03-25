أسعار الدواجن تتراجع جنيهين في الكيلو مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو في المزرعة، اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال السيد، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجع إلى 24 جنيهًا لتصل إلى 28 و29 جنيهًا بالأسواق مقابل سعر يبلغ 30 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد، انخفاض الأسعار إلى تراجع الإقبال على الشراء خلال الفترة الماضية بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الدواجن.

وسجل سعر كرتونة البيض نحو 33.5 جنيه في المزرعة، ليتراوح بين 37 و39 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

كما تراجعت أسعار الدواجن البلدي جنيهًا واحداً، ليتراوح السعر في الأسواق بين 42 و43 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الكتاكيت تتراوح بين 9 جنيهات و10.5 جنيه.

وأرجع السيد، ارتفاع أسعار الكتاكيت إلى زيادة الطلب عليه خلال الفترة الحالية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.