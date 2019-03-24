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    26 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    12:32 م الأحد 24 مارس 2019
    26 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الأحد بين 23 و26 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 35 و41 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم بين 60 و70 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

    وتراوح سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم بين 260 جنيها و320 جنيهًا وفقًا لبيانات الموقع.

    وتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و 140 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري، يتراوح اليوم بين 90 و180 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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