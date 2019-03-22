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البلطي بـ 26 جنيها للكيلو.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

01:22 م الجمعة 22 مارس 2019
البلطي بـ 26 جنيها للكيلو.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

القاهرة – مصراوي:

تراوح سعر كيلو السمك البلطي الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة بين 23 و26 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 35 و41 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم بين 60 و70 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

وتراوح سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم الجمعة بين 260 جنيها و320 جنيه وفقًا لبيانات الموقع.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و 140 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري، يتراوح اليوم بين 90 و180 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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