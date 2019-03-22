هبوط كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 9 جينهات للجرام الواحد، بعدما قفزت أسعاره أمس الخميس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة، 631 جنيها للجرام مقابل 640 جنيهًا أمس.

ومع نهاية تعاملات الأمس، فقد الذهب مكاسبه التي حققها خلال اليوم، نتيجة تراجع سعر المعدن عالميا.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 540.8 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وسعر الجرام عيار 24 إلى 721 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5048 جنيهًا.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه أمس، إذ يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع أسواق الأسهم لكنه يظل متجها لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه لن يرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

وبحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1% إلى 1310.38 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% لتصعد إلى 1310 دولارات للأوقية.

وصعدت الأسعار الفورية للمعدن النفيس لأعلى مستوياتها منذ 28 فبراير شباط عند 1320.22 دولار يوم الخميس، قبل أن تتخلى عن مكاسبها لتغلق منخفضة 0.2%.

وارتفعت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر بعد بيانات إيجابية من الولايات المتحدة وتفاؤل في قطاع التكنولوجيا دفع بورصة وول ستريت للارتفاع.

ويظل الذهب متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مرتفعا نحو 0.7% منذ بداية الأسبوع.

وأنهى المركزي الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الحالي مسعاه المستمر منذ ثلاث سنوات لتشديد السياسة النقدية على نحو مفاجئ، متخليا عن توقعات بأي زيادة لأسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل، وهبطت العملة الأمريكية 0.2% مقابل العملات المنافسة الرئيسية.