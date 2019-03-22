مصر تدعو لتعزيز التعاون بين دول الجنوب على أساس المصالح المتبادلة

كتب – مطصفى عيد:

دعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب، على أساس القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، لدعم جهودها لتحقيق التنمية، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وترأست نصر، إلى جانب وزير خارجية بنجلاديش، الجلسة الرئيسية النقاشية الأولى حول المزايا وفرص التعاون بين دول الجنوب، خلال رئاستها وفد مصر فى مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الأرجنتينية "بوينس ايرس".

وقالت الوزيرة، إنه منذ اعلان خطة عمل بوينس آيرس(BAPA+40)، المعنية بتعزيز التعاون التقني ما بين دول الجنوب، قطعت دول الجنوب العالمى شوطا طويلا في تعزيز التعاون المتبادل وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أنه يمكن مشاركة حلول مبتكرة وفعالة تتميز بانخفاض التكلفة وقابلية التنفيذ مع التحديات المشتركة التى تواجه دول الجنوب.

وأوضحت الوزيرة، أن تبادل الخبرات التنموية بين البلاد من خلال التعاون بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب، يعزز القدرات ويزيد من النمو ويدخل أفكار مبتكرة تدعم دول الجنوب، ويسمح لشركاء التنمية بالانضمام إلى مبادرات دول الجنوب، ويتيح فرصًا جديدة للتعاون، حيث يقدم مزيجًا من التمويل ونقل الخبرات التي لم تكن موجودة، مما يساهم فى اكتساب الشركاء من دول الجنوب المهارات والخبرات التى تمكنهم من زيادة التنمية.

وذكرت الوزيرة، أن هناك أدلة جوهرية تبين أن التعاون فيما بين دول الجنوب يساهم في تسريع التقدم المحرز في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية إنشاء مراكز للابتكار وآليات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إطار التعاون التقني بين دول الجنوب.