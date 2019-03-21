القابضة المعدنية تتعاقد مع "RCG" السويسرية لوضع خطط تطوير 4 شركات تابعة

رئيس التنمية الصناعية: الانتهاء من 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا في 2019

كتبت- شيماء حفظي:

وقع مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مع يواكيم شرورد رئيس مجلس إدارة شركة "RCG" السويسرية، بروتوكولا للتقييم الفني ووضع خطط تطوير 4 شركات تابعة، وفقا لبيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الخميس.

وطرحت الشركة القابضة للصناعات المعندية، في أكتوبر الماضي، مناقصة محدودة لاختيار شركة تقييم فني لأربع شركات تابعة هي شركة النصر لصناعة المطروقات، والنصر لصناعة المواسير الصلب، ومصانع النحاس المصرية، والمصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"، وفقا لما قاله نافع في حوار سابق لمصراوي.

وكان الموعد الأخير لتلقي العروض من أجل إجراء دراسة فنية للشركات لمعرفة أوجه القصور والقوة والضعف، والتقييم فني شامل لخطوط الإنتاج، ووضع روشتة للتطوير ومؤشرات الجدوى الخاصة بها والتكلفة الاستثمارية في نوفمبر الماضي، وفقا لما قاله نافع.

وبحسب بيان الوزارة، تمت ترسية المناقصة في مارس الجاري على شركة "RCG" السويسرية العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالصناعات المعدنية في جميع مراحل التصنيع، بخبرة فنية أكثر من 20 سنة في هذا المجال، ولديها مشروعات في العديد من الدول حول العالم.

وخلال العام المالي الماضي، تراجعت خسائر شركة النصر لصناعة المواسير والصلب إلى 18.9 مليون جنيه مقابل 28.7 مليون جنيه في العام السابق عليه، وفقا لبيانات الشركة القابضة حصل عليها مصراوي.

كما تراجعت خسائر النصر لصناعة المطروقات من 24 مليون جنيه إلى 12.4 مليون جنيه، وانخفضت خسائر ميتالكو من 107 ملايين جنيه إلى 138 مليون جنيه، بينما ارتفعت خسائر شركة مصانع النحاس المصرية إلى 112 مليون جنيه مقابل 71.9 مليون جنيه.