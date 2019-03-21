تراجع الملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الملوخية في سوق العبور اليوم الخميس جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 5 و7 جنيهات.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو البرتقال السكري 50 قرشًا ليتراوح بين جنيهين و4 جنيهات، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و24 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين جنيهين و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.