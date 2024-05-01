بيكو مصر تخفض أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة تصل لـ 35%

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن عمر بدراوي رئيس قطاع التسويق بشركة بيكو مصر عن تخفيض الشركة أسعار أجهزة بيكو بنسب تبدأ من 10% إلى 35% على مختلف منتجات الأجهزة المنزلية، بحسب بيان من الشركة يوم الأربعاء.

وشملت نسبة التراجع منتجات الأفران، والثلاجات، والغسالات، وغسالات الأطباق، وغيرها من الأجهزة، وهي المبادرة الأولى من نوعها في قطاع الأجهزة المنزلية بمصر منذ استقرار سعر الصرف، وفق البيان.

وأضاف بدراوي، أنه "من منطلق دعم جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، بادرت بيكو بخفض أسعار منتجاتها بنسب تبدأ من 10% إلى 35%، على منتجات متعددة من أجهزتنا المنزلية".

وأكد بدراوي أنه جاري التجهيز للافتتاح الرسمي لمصنع بيكو الأول في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث سينتج مصنعنا في المرحلة الأولى مجموعة من الثلاجات والأفران المصنوعة في مصر للأسواق المحلية والعالمية مع التركيز على المنتجات الصديقة للبيئة والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

وأوضح بدراوي في البيان، أن المصنع سيكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية.