هل استجابت القاهرة لحملات مقاطعة الأسماك واللحوم والدواجن؟

كتبت- شيرين صلاح وأمنية عاصم:

قال عدد من التجار بالقاهرة تحدثوا لمصراوي، إن أسعار السمك والدواجن شهدت انخفاضا خلال الأيام الماضية بسبب تراجع الإقبال على الشراء، وليس نتيجة لحملات المقاطعة التي بدأت منذ أسبوع في عدة محافظات لمحاربة غلاء الأسعار، بينما لم تشهد أسعار اللحوم تغيرا بالأسواق.

وأطلقت عدة محافظات الأسبوع الماضي حملة لمقاطعة السمك تحت شعار " خليها تعفن" لمواجهة الارتفاعات في الأسعار، ونجحت هذه الحملة وانخفضت بالفعل الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% بالأسواق، حسبما أعلنت عدة شُعب تجارية بهذه المحافظات في بيانات رسمية.

وبعد نجاح حملة "خليها تعفن" اتجه البعض لإطلاق حملات لمقاطعة اللحوم والدواجن أيضا لخفض أسعارهم بالأسواق، ولكن لم تستجب القاهرة لأي حملة من هذه الحملات، وشهدت بعض أسعار السلع تراجعا ولكن بعيدا عن المقاطعة والبعض لم يتأثر بنفس قيمة التراجع التي حدثت بالمحافظات.

السمك

قال محمد حليم نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن التراجعات التي حققتها أسعار الأسماك جاءت نتيجة التأثر بحملات المقاطعة التي شهدتها 8 محافظات من الوجه البحري، ولكنها لم تحدث بالقاهرة بنفس القدر.

وتابع حليم، أن سمك المزارع والذي ينتج بمحافظة كفر الشيخ يتحكم بها عدد قليل من التجار بما يجعلهم قادرين على خفض الأسعار بالمحافطات، مما دفع الأسعار للتراجع هناك.

ووفق حليم، فإن الانخفاضات في أسعار السمك في القاهرة كانت طفيفة ولم تكن بنفس قيمة الخفض التي حدثت في المحافظات.

وحسب نائب رئيس الشعبة، يتراوح متوسط قيمة التراجع في الكيلو بين 10 جنيهات و15 جنيها بالقاهرة، مقارنة بالمحافظات المقاطعة والتي شهدت تراجع أكبر في سعر الكيلو.

وقال محمد علاء صاحب محل بسمك بمنطقة المنيب، لمصراوي، إن تراجعات الأسعار داخل سوق العبور لم تنعكس على تجار التجزئة بنفس ما حدث في المحافظات، موضحاً أن سعر السمك البلطي يتراوح بين 55 و60 جنيها للكيلو بتراجع طفيف للكيلو.

أوضح أن أسعار جميع أصناف الأسماك تشهد تراجعات لا تتجاوز 10 جنيهات.

وقال بدر محمود صاحب محل سمك بمنطقة المنيب، لمصراوي، إن الانخفاضات الكبيرة التي حدثت بأسعار السمك في المحافظات لم تنعكس على سوق التجزئة بالقاهرة، مشيرا إلى أن أسعار السمك البلطي انخفضت بقيمة 2 جنيه فقط.

وعن حالة البيع والشراء في السوق، قال بدر محمود إن السوق يشهد حالياً حالة من الركود من قِبل المواطنين.

الدواجن

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء تراجعت إلى 77 جنيها للكيلو الواحد مقابل 82 جنيها الأسبوع الماضي، لتصل للمستهلك إلى 87 جنيها مقابل 92 جنيها الأسبوع الماضي.

كما انخفضت كرتونة البيض الأبيض إلى 135جنيها بالمزرعة حاليا مقابل 160 جنيها الأسبوع الماضي، وتراجع متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 137 جنيها مقابل 157 جنيها الأسبوع الماضي، وفق سامح السيد.

وأرجع السيد تراجع أسعار الدواجن والبيض إلى تراجع الإقبال على الشراء نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي حدثت خلال الأسابيع الماضية بالأسواق والأمر ليس متعلق بحملات المقاطعة.

اللحوم

قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم لم تشهد تغيرات خلال الفترة الحالية فإنها عند نفس مستويات شهر أبريل الماضي.

ويتراوح سعر اللحوم البلدي بين 350 و450 جنيها، حسب المنطقة التي تباع فيها والقطعية، ويتراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 350 جنيها و400 جنيه، وفق عبد الباسط.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الضاني بين 450 جنيها و500 جنيه، وفق عبد الباسط.