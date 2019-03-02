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بعد تخفيض الدولار الجمركي .. تعرف على أسعار العملات الأجنبية

02:35 م السبت 02 مارس 2019
بعد تخفيض الدولار الجمركي .. تعرف على أسعار العملات الأجنبية

الدولار الجمركي

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، اليوم السبت، أسعار العملات مقابل الجنيه، للتعامل خلال شهر مارس الجاري.

وخفضت الوزارة، سعر الدولار الجمركي، على السع غير الأساسية إلى 17.59 جنيه خلال الشهر الجاري مقابل 17.70 جنيه خلال الشهر الماضي.

وأبقت الوزارة على سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيهًا خلال فبراير للشهر الـ 18 على التوالي.

وينشر مصراوي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، جمركيًا، وقائمة السلع المطبق عليها التسعيرة الجمركية.

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