"الإسلامية لتمويل التجارة" تخطط لضخ 700 مليون دولار لتمويل مواد بترولية لمصر في عام

كتبت- منال المصري:

قال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أحد أذرع البنك الإسلامي للتنمية، إن المؤسسة تستهدف ضخ أكثر من ٧٠٠ مليون دولار لتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية والطاقة خلال العام الجاري.

وأشار سنبل في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن هذه التمويلات تأتي في إطار الاتفاق الموقع مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عامين بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل المواد البترولية والسلع الغذائية.

وبحسب الاتفاقية فإنها تصر على مدار 3 سنوات منها ملياري دولار لصالح المواد البترولية ومليار دولار للسلع الغذائية.

وأضاف سنبل أن المؤسسة ضخت أكثر من 10 مليارات دولار لمصر بعدد خمسة اتفاقيات إطارية خلال 10 سنوات من بدء عمل المؤسسة في قطاعات مختلفة سواء في الأمن الغذائي أو الطاقة.