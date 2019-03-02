البلطي يصل إلى 25 جنيها في سوق الجملة.. أسعار الأسماك اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي في تعاملات اليوم السبت بسوق العبور عند نفس مستواه أمس الجمعة، ليتراوح بين 22.5 جنيه و25 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك بين 34 و44 جنيها، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيها، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وكيلو الجمبري بين 250 و320 جنيها في سوق العبور، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 59 و65 جنيها، وبلغ سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيها.