وزير المالية: الموازنة الجديدة في موعدها وندرس توفير حزمة اجتماعية

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته سترسل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، لمجلس النواب، قبل نهاية الشهر الحالي، قبل الموعد الدستوري الذي ينتهي في الـ30 من شهر مارس.

وأضاف معيط في تصريحات لمصراوي، إن وزارته تعكف حاليا على الانتهاء من الموازنة العامة في شكلها النهائي، وإرسال تقرير نهائي بالأرقام إلى مجلس الوزراء.

وقال إنه "في ضوء هذه الأرقام سنحدد إمكانية توفير أو تخصيص حزمة اجتماعية في الموازنة الجديدة، سنرى هذا في الأيام المقبلة".

وقال الدكتور محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز نسبته 7.2%، ومعدل نمو اقتصادى بنسبة 6.1%.

وبحسب بيانات وزارة المالية، تستهدف موازنة العام المالي 2019-2020 ناتجاً محلياً قدره 6.21 تريليون جنيه، مقابل مستهدف قدره 5.25 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو المقبل وتنتهي في 30 يونيو عام 2020.

وأكد الوزير في ندوة اقتصادية، اليوم، أن الحكومة لن تطلب اعتمادا إضافيا لموازنة العام المالي الجاري من البرلمان، متوقعا تحقيق المستهدفات المقررة في قانون ربط موازنة 2018-2019.

وكانت الحكومة المصرية طلبت اعتماد إضافي للمصروفات بموازنة 2016-2017 بأكثر من 100 مليار جنيه.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد وقعته في نوفمبر 2016.

ومنذ ذلك الحين، خصصت الحكومة خلال الموازنتين الأخيرتين، حزمة اجتماعية، شملت صرف علاوات دورية مقررة بحسب القانون، إضافة إلى علاوات استثنائية، وزيادة الدعم التمويني، وخصم ضريبي للموظفين.