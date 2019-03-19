عُمان تدرس الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعات الغذائية والأدوية بمصر

كتب- مصطفى عيد:

أعرب عبد السلام المرشدي، الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي بسلطنة عمان، عن رغبة بلاده في زيادة استثماراتها في مصر، حيث تتم حاليا دراسة الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة خاصة الصناعات الغذائية والأدوية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وقال المرشدي إن وفدا من الصندوق سيزور مصر قريبا لبحث الاستثمار في مشروعات مشتركة، حيث أن السوق المصرى يتميز بجاذبيته للاستثمار ويزخر بالفرص، وصندوق الاحتياطى العماني يتطلع إلى الحصول على أي فرصة في هذه السوق.

جاء ذلك خلال لقاء عبد السلام المرشدي مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العمانية والمنعقدة في العاصمة العمانية مسقط، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال المرشدي إن المناخ والعلاقة القوية بين الدولتين الشقيقتين يجعلان مصر من أهم الدول التي يتطلع إلى الاستثمار فيها، موضحا أن من أهداف الصندوق تعظيم عوائد الاستثمار وتوجيهه بشكل استراتيجي ضمن نطاق زمني طويل الأمد، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

ويستثمر صندوق الاحتياطي العماني في نحو 25 دولة حول العالم، وفقا لعبد السلام المرشدي.

وأعربت وزيرة الاستثمار عن ترحيب مصر بالاستثمارات العمانية، مشيرة إلى وجود فرص متنوعة في السوق المصري وفي المجالات التي تحظي باهتمام الجانب العماني، مؤكدة استعداد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح هذه الزيارة التي ينوي الصندوق إجراءها بما يساهم في ضخ استثمارات عمانية جديدة في مصر.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع سلطنة عمان، خاصة الاستثمارات والمشروعات المشتركة في ظل تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وتوفير ما يحتاجه المستثمر المحلي والأجنبي، وتوفير البنية التحتية من الطاقة والطرق وغيرها، وتحديث الأطر التشريعية للاستثمار من خلال إقرار القوانين الجاذبة، وتوفير حوافز للمستثمرين.

وعرضت الوزيرة، مزايا وحوافز قانون الاستثمار في مصر، والميزة التنافسية للاستثمار بها، وما تتضمنه خريطة مصر الاستثمارية من فرص استثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة، والمشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وفقا للبيان.