الحكومة تتفاوض على تمويلات بقيمة 2 مليار دولار لمشروعات النقل

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وزارتها تتفاوض على نحو 2 مليار دولار جديدة مع مختلف الشركاء في التنمية من المؤسسات الدولية وغيرها، لدعم مشروعات قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة، وذلك بناءً على احتياجات وزارة النقل, بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وزير النقل الجديد، الفريق كامل الوزير، لبحث الخطط التمويلية للمشروعات الجاري تنفيذها في كافة قطاعات النقل، وخاصة ما يتعلق بمشروعات السكة الحديد، وأيضًا المشروعات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ المشروعات المختلفة في قطاعات النقل، وعلى رأسها تطوير سكك حديد مصر قبل 30 يونيو 2020.

وجاءت هذه التوجيهات بعد حادثة اشتعال حريق في محطة قطارات مصر، بعد اصطدام جرار بصدادات أحد الأرصفة بالمحطة، وهو ما نتج عنه وفاة وإصابة العشرات.

وأدى كامل الوزير اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرا للنقل، الاثنين الماضي، خلفا لهشام عرفات الذي قدم استقالته عقب الحادثة.

ووصلت محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها وزارة الاستثمار تمويلات من الشركاء في التنمية إلى 4.5 مليار دولار، وبلغ معدل السحب 1.6 مليار دولار، وحجم المنح المقدمة للنقل 153 مليون دولار، بحسب الوزيرة.

وتشمل أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال السكك الحديد، تطوير نظم الإشارات على خط (بني سويف - أسيوط)، و(خط أسيوط - سوهاج - نجع حمادي)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، وكهربة إشارات خط (بنها - الزقازيق - بورسعيد)، ووصلة (الزقازيق - أبو كبير)، وخط (نجح حمادي - الأقصر).

كما تتضمن هذه المشروعات شراء 100 جرار جديد وشراء 6 قطارات، وفقا للبيان.