استقالة الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بشركة المصرية للاتصالات

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة المصرية للاتصالات إن نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بالشركة، طارق محمد عبد العال إبراهيم، استقال من منصبه.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد أن إبراهيم تقدم باستقالته وعليه فقد أصبح منصبه شاغرًا.

وفي 31 يناير الماضي أصدرت الشركة المصرية للاتصالات بيانا صحفيا تعلن فيه إقالة أحمد البحيري من منصب الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسا تنفيذيا للشرك بدلا منه.