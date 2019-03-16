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    24 مليار جنيه فائضًا أوليًا.. أرقام الموازنة العامة في 7 أشهر (إنفوجرافيك)

    01:38 م السبت 16 مارس 2019
    24 مليار جنيه فائضًا أوليًا.. أرقام الموازنة العامة في 7 أشهر (إنفوجرافيك)

    وزارة المالية

    كتبت- شيماء حفظي:

    أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر فبراير الماضي، تراجع عجز الموازنة الكلي خلال السبعة شهور الأولى من العام المالي الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

    وحققت الموازنة العامة خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي الجاري، فائضًا أوليًا بقيمة 24 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجزًا أوليًا بقيمة 13 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقارنة.

    وقال التقرير، إن تراجع عجز الموازنة يأتي نتيجة ارتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 29.1% خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضيين، بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات والذي بلغ 19% مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

    وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الفترة إلى 456.59 مليار جنيه مقابل إيرادات بقيمة 353.75 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة زيادة 29% مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية والتي مثلت 78.1% من إجمالي الإيرادات، وفقا للتقرير.

    وارتفعت إيرادات الضرائب خلال السبعة أشهر، بنحو 22% لتسجل 356.58 مليار جنيه مقابل 291.88 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب تقرير الوزارة.

    كما أظهر التقرير ارتفاع قيمة المصروفات خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضيين، إلى 678.4 مليار جنيه مقابل 570.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

    ويظهر الإنفوجرافيك التالي أبرز الأرقام التي حققتها الموازنة العامة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري.

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