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    أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع بداية التعاملات

    10:43 ص الأربعاء 13 مارس 2019
    أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع بداية التعاملات

    اسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قرشين، في بنك قناة السويس، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وهبط سعر العملة الأمريكية، قرشين، في بنك قناة السويس، إلى 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك قناة السويس البنك الأهلي مصرف أبوظبي الإسلامي

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