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    الكوسة عند 9 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

    11:48 ص السبت 09 فبراير 2019
    الكوسة عند 9 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و 6.4 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.25 و 6.4 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    الكوسة بين 6 و 9 جنيهات.

    الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 7 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

    اليوسفي بين جنيهين و 6.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 4 و 6 جنيهات.

    الرمان بين 4 و 8 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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