الكوسة عند 9 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و 6.4 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.25 و 6.4 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 6 و 9 جنيهات.
الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.
اليوسفي بين جنيهين و 6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و 6 جنيهات.
الرمان بين 4 و 8 جنيهات.
الموز البلدي بين 3 و 5 جنيهات.
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