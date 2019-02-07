المالية: باقي 48 ساعة على المهلة الأخيرة للإعفاء من غرامات تأخير الضرائب

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، أنه يتبقى 48 ساعة فقط على انتهاء المهلة الثالثة والأخيرة من القانون رقم 174 لسنة 2018، والخاص بإعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل.

وأضافت الوزارة أن تطبيق المرحلة الثالثة من القانون بدأ في 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى نهاية يوم عمل بعد غدٍ السبت.

وكانت المالية بدأت تطبيق القانون في 15 أغسطس الماضي والذي تبلغ مدته 6 أشهر مقسمة على 3 مراحل، حيث استمرت المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل تأخير سداد الضرائب بنسبة خصم 90% لمدة 3 أشهر انتهت 12 نوفمبر الماضي، وبدأت المرحلة الثانية بخصم 70% في اليوم التالي وانتهت في 27 ديسمبر الماضي.

وقالت المالية في بيانها، إن ذلك يأتي في إطار استمرار مبادرات وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوى الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا للشرائح الثلاثة المذكورة.

وذكرت أن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة.

وأشارت المالية إلى أن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.

وأضافت أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.

وناشدت وزارة المالية الممولين بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء، والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال.