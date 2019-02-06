"البريد" يفتتح مكتبين تابعين بالغربية بعد تحويلهما لمركزي خدمات متكاملة

كتب- محمد علاء الدين :

افتتح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وهشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، مكتبي بريد طنطا الرئيسي، وسبرباي بعد تطويرهما وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة، كما تفقدا مبنى البريد الاستثماري بسبرباي، بحسب بيان من هيئة البريد.

وقال رئيس البريد، إن افتتاح الفرعين "يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون مراكز الخدمات البريدية واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة".

وأضاف أن المواطن يستطيع من خلال هذه المراكز سداد مخالفات المرور، واستخراج شهادات الميلاد، والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق، والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى كافة الخدمات البريدية الأخرى.

وأشار الصغير إلى أنه تم تجهيز مبنى البريد الاستثماري بسبرباي بأحدث الأنظمة المتطورة، ليتم استغلاله في كافة الأنشطة الاستثمارية، ويضم مركزا متكاملا للخدمات البريدية واللوجستية.

وتضم منطقة بريد الغربية 182 مكتب بريد منتشرة على مستوى المحافظة، وفقا للبيان.