مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي مع بداية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

واصلت مؤشرات البورصة الارتفاع الجماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.35% إلى مستوى 14294 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.17%.

وصعد أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية تعاملات ثاني الجلسات بعد تدشينه بنسبة 0.45%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.83% إلى مستوى 14243 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد، وسط اتجاه من المصريين نحو الشراء.