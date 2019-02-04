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    مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي مع بداية تعاملات الاثنين

    10:31 ص الإثنين 04 فبراير 2019
    مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي مع بداية تعاملات الاثنين

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    واصلت مؤشرات البورصة الارتفاع الجماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.35% إلى مستوى 14294 نقطة.

    وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.17%.

    وصعد أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية تعاملات ثاني الجلسات بعد تدشينه بنسبة 0.45%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.83% إلى مستوى 14243 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد، وسط اتجاه من المصريين نحو الشراء.

    مؤشرات البورصة البورصة المصرية تعاملات الاثنين

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