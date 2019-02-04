مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي مع بداية تعاملات الاثنين
كتب- مصطفى عيد:
واصلت مؤشرات البورصة الارتفاع الجماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.35% إلى مستوى 14294 نقطة.
وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.17%.
وصعد أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية تعاملات ثاني الجلسات بعد تدشينه بنسبة 0.45%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.83% إلى مستوى 14243 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد، وسط اتجاه من المصريين نحو الشراء.
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