عمرو طلعت: طلبت من المصرية للاتصالات تحسين البنية التحتية ورفع الأرباح

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه طالب مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بضرورة الاستمرار في العمل على تحسين البنية التحتية للبلاد، باعتبارها خطوة مهمة في إطار تحقيق التحول نحو مجتمع رقمي.

وأضاف الوزير: "كذلك وجهت الإدارة التنفيذية للشركة بضرورة زيادة العائدات والأرباح بصفتها شركة وطنية".

وقال الوزير إن "تحويل مصر إلى ممر رقمي إقليمي وعالمي من ضمن توجيهاتنا للإدارة التنفيذية في ظل امتلاك الشركة الوطنية عشرات الكابلات البحرية".

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان الخميس الماضي، تعيين عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيا للشركة خلفا لأحمد البحيري.

وقالت الشركة في بيانها، إن الحكومة غيرت بعض ممثليها في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وعقد المجلس الجديد اجتماعًا يوم الخميس، ووافق على تعيين حامد عضوًا منتدبًا ورئيسيًا تنفيذيًا للشركة.

كما شملت تغييرات ممثلي الحكومة في المجلس الجديد تعيين اللواء طارق محمد عبد الله الظاهر، خلفًا للواء أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس حسام عبد الله موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.

وكانت شركة بلتون المالية قالت في تقرير لها في ديسمبر الماضي، إن صافي مديونية الشركة المصرية للاتصالات ارتفع إلى 12.6 مليار جنيه خلال العام الماضي حتى نهاية سبتمبر، متجاوزا توقعاتها التي كانت 7.2 مليار جنيه ليصل إلى الحد الائتماني المحدد مسبقا من المصرية للاتصالات بـ 13 مليار دولار.

ورفعت المصرية للاتصالات، رسوم التعاقد على الهاتف الأرضي إلى 150 جنيهًا بدلا من 50 جنيهًا بداية من يناير الماضي غير شاملة الضرائب، على أن يشمل التعاقد اشتراكًا لمدة ثلاث أشهر في باقة we 20.

وتستهدف الشركة المصرية للاتصالات استثمار 30% من إيراداتها خلال عام 2019، بحسب بيان صحفي من الشركة أرسلته للبورصة في ديسمبر الماضي.

وحققت الشركة استقرارا في صافي الربح خلال أول 9 شهور من العام الماضي بقيمة 3.5 مليار جنيه، رغم ارتفاع إيراداتها بنسبة 32% لتسجل 17.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

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