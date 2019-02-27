البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت البورصة تراجعًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 14863 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، واستقر المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 0.4 %، إلى مستوى 14886 نقطة، مع اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع، لتواصل تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي.