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    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الأربعاء

    10:37 ص الأربعاء 27 فبراير 2019
    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الأربعاء

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    شهدت البورصة تراجعًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 14863 نقطة.

    بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، واستقر المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 0.4 %، إلى مستوى 14886 نقطة، مع اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع، لتواصل تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي.

    البورصة المصرية مؤشر EGX30 الأسهم الصغيرة

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