شعبة الآلات: تصنيع المعدات في مصر يوفر 2 مليار دولار سنويا

كتبت- منار الرخ:

قال محمود العجواني، رئيس شعبة الآلات في غرفة القاهرة التجارية، إن تصنيع الآلات والمعدات في مصر بدلا من استيرادها، سيوفر على مصر ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا.

وأضاف العجواني خلال اجتماع الشعبة، اليوم الثلاثاء، أنه يجب إقامة مناطق صناعية متخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مشيرا إلى أن التجارة لن تتوسع إلا بالصناعة، ومصر لن تنهض إلا بالصناعة المحلية.

وذكر حمادة العجواني، عضو الشعبة، أن حجم استثمارات قطاع الآلات والمعدات في مصر يصل إلى 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن 25% من إنتاج القطاع يتم تصديره للخارج، متوقعا أن تزيد تلك النسبة بفضل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، والتي تساهم في تشجيع التصدير وتعميق الإنتاج المحلي.

وطالب حمادة العجواني، بإنشاء مخازن بالموانئ المصرية لاستيعاب البضائع التي لم يفرج عنها، نظرا لتأخر الإجراءات، مشيرا إلى أن المستوردين يتكلفون أعباءً إضافية بالدولار مقابل بقاء البضائع داخل حاويات النقل.

وأوضح أن الإفراج عن الشحنة قد يستغرق 4 أشهر في حال عدم استيفاء أي أوراق، وذلك يكلف المستورد تكاليف باهظة بالدولار يتحملها المُصنع بالنسبة للآلات والمعدات، مطالبا الحكومة باتخاذ تدابير تعمل على إنجاز إجراءات الإفراج عن المنتجات في أسرع وقت عن طريق معامل أكبر.

وأشار حمادة العجواني إلى ضرورة تسريع تسجيل الحصول على تراخيص إنشاء المصانع خاصة بعد التشريعات التي أقرتها الحكومة في هذا الشأن بداية من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وإطلاق الخرائط الصناعية والاستثمارية.

وقال إن بطء إجراءات استخراج التراخيص، يعطل نمو مشروعات كبرى، ويساهم في "تطفيش رجال الأعمال"، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى استثمارات من خلالهم.