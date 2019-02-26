طارق الملا: نتائج غير مسبوقة لصناعة البترول والغاز في السنوات الأخيرة

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن السنوات الأخيرة شهدت نتائج غير مسبوقة في صناعة البترول والغاز، في مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً والتوقف عن استيراد الغاز المسال، وبدء الوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير بعد إنجاز أربع مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال كلمة في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للبترول والثروة المعدنية والتنمية تحت شعار "مصر- أفريقيا.. معاً للتنمية"، اليوم الثلاثاء، والذي ينظمه معهد بحوث البترول، بحسب بيان من وزارة البترول.

وبدأت مصر الإنتاج من حقل ظهر في ديسمبر 2017، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، وذلك في العام الذي شهد بدء الإنتاج أيضا من 3 حقول أخرى للغاز الطبيعي وهي آتول، ونورس، وشمال الإسكندرية.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي، مع زيادة الإنتاج من هذه الحقول وعلى رأسها ظهر، وهو ما أدى للتوقف عن استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.

وأكد الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر، أهمية التكنولوجيا الحديثة في صناعة البترول والغاز المصرية لما تلعبه من دور محوري في توفير إمدادات الطاقة لبرامج التنمية، والمساهمة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري.

وذكر الملا أن التطور التكنولوجي يعد أحد العوامل الرئيسية التي يستند إليها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق أهدافه الحيوية في زيادة الإنتاج البترولي، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأوضح الوزير أن البرنامج يستهدف أيضا تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات البترولية والتعدينية وزيادة القيمة المضافة منهما لصالح الاقتصاد المصري.

وأشار إلى دور التكنولوجيا الحديثة في رفع جودة المنتجات البترولية بمعامل التكرير لزيادة الجدوى الاقتصادية منها وتلبية احتياجات السوق، وكذلك دورها المحوري في تحقيق متطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وحماية البيئة المحيطة بالمشروعات البترولية.

وقال الوزير إن استراتيجية العمل الحالية التي يتبنى قطاع البترول تنفيذها تخدم تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة في الموارد الطبيعية.

وأضاف أن المشروع الجاري لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته يمضي بخطى ثابتة للاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في مجال جذب الاستثمارات ودعم كفاءة الكوادر الشابة بقطاع البترول وتأهيلها وتدريبها وإعدادها للمهام القيادية، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على جهود تنمية الثروات البترولية والغازية وتعظيم القيمة المضافة منها.

وأكد الملا أهمية ما يناقشه مؤتمر البترول والثروة المعدنية والتنمية، من موضوعات حيوية تتصل بتطوير قطاع الطاقة الذي أصبح عنصراً أساسياً في دعم خطط الدولة التنموية ومحركاً رئيسياً في بناء اقتصاد تنافسي متنوع.

وأشار إلى أن اهتمام المؤتمر بالبعد الأفريقي والشراكة المصرية مع دول القارة السمراء لتحقيق التنمية يعكس ما توليه مصر من اهتمام لدفع مسار التنمية في القارة الأفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، وحرصها على ترسيخ دورها المحوري في أفريقيا استناداً لما تملكه من خبرات متراكمة ورؤى طموح وأدوات فاعلة.

ويحضر المؤتمر عباس النقي أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "الأوابك"، والأمين الدودو عبد الله الخاطري سفير تشاد بالقاهرة، وياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول ورئيس المؤتمر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من قيادات قطاع البترول والخبراء والمهتمين بالصناعة.