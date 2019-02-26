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    5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    12:34 م الثلاثاء 26 فبراير 2019
    5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات.

    البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

    البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    الكوسة بين 6 و9 جنيهات.

    الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

    اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

    الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

    الرمان بين 5 و8 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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