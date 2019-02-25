الخميس.. البورصة تطلق النسخة الجديدة من تقاريرها الأسبوعية والشهرية

القاهرة- مصراوي:

قالت البورصة المصرية إنها ستطلق النسخة الجديدة من تقاريرها الأسبوعية والشهرية عن أداء السوق، الخميس المقبل، وذلك بعد أن انتهت من تطويرها على مستوى الشكل والمضمون.

وبحسب بيان من البورصة اليوم الاثنين فإنها أقدمت على هذه الخطوة سعيا منها لتلبية احتياجات أطراف السوق المختلفة ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية.

وتتضمن التقارير تطور المؤشرات الخاصة بأداء السوق وحركة الأسهم وقرارات الشركات المصدرة والتي من شأنها أن تؤثر على السعر السوقي للسهم، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن التقارير تستعرض أداء السوق بشكل بسيط يمكّن المستثمرين الحاليين وعموم الناس من معرفة أداء واتجاهات الأسهم المتداولة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم القرارات الاستثمارية لمختلف المتعاملين ويعزز من مستويات السيولة والتداول كأحد أهم المستهدفات لأي سوق مال يسعى للتطور والمنافسة.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة في البيان إن تطوير التقارير الدورية جزء أصيل من عملية الاصلاح والتحديث التي تقوم بها إدارة البورصة من منظور سلسلة القيمة المُضافة، لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري.

وأضاف فريد أن التقارير تتضمن تطور زيادات رؤوس أموال الشركات المصدرة أسبوعيا وشهريا والتوزيعات النقدية وأنشط ٢٠ ورقة مالية من حيث قيم التداول وتطور تعاملات المستثمرين العرب والمصريين والأجانب وأكثر القطاعات التي اجتذبت استثماراتهم.

كما تتضمن التقارير القطاعات الأكثر سيولة وأنشط ٢٠ شركة وساطة في الأوراق المالية من حيث قيم التداول، بحسب البيان.

وقال فريد إن إتاحة المعلومة شرط أساسي لرفع مستويات المعرفة والوعي المالي للمتعاملين وآلية لاجتذاب المستثمرين.

"البورصة تضع نصب أعينها تطوير وتحسين جودة كل ما هو معروض للمتعاملين لتعزيز الاستثمار في السوق"، بحسب فريد.