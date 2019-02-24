تباين أسعار الدواجن بالأسواق والكيلو يستقر عند 28 جنيها في المزراع

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن الحية في المزرعة مستقرة، عند 28 جنيها للكيلو، خلال تعاملات اليوم الأحد.

وأضاف أن تباين أسعار الدواجن في الأسواق يرجع إلى قيام كل تاجر بتحديد الأسعار على حسب المنطقة التي يتواجد بها.

وكانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات كبيرة في مطلع الشهر الجاري، قبل أن تنخفض الأسبوع الماضي، في المزرعة، لكن أسعارها في الأسواق لا تزال مرتفعة وتتراوح بين 32 و40 جنيها للكيلو.

وطالب رئيس الشعبة الجهات الرقابية في الدولة، بضرورة مراقبة الأسواق ووضع آليات تسمح بتحديد أسعار الدواجن بشكل سليم لمنع التفاوت الكبير في الأسعار بين منطقة وأخرى.

وكان السيد أرجع ارتفاع أسعار الدواجن إلى حالات النفوق الكبيرة بين الطيور بسبب برودة الطقس.

وتوقع أن تعاود أسعار الدواجن الارتفاع خلال الشهر المقبل مع تحسن درجات الحرارة واستقرار الظروف الجوية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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