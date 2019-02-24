71 % زيادة في صافي أرباح "مدينة الإنتاج الإعلامي" خلال 2018

كتبت- دينا خالد:

أظهرت نتائج أعمال شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، إنها حققت زيادة في صافي أرباحها بنسبة 70.6% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017.

وبحسب قرارات مجلس الإدارة التي أرسلتها الشركة للبورصة اليوم الأحد، سجلت الشركة صافي أرباح خلال العام الماضي بنحو 93.3 مليون جنيه، مقابل 54.7 مليون جنيه خلال عام 2017.

وأرجعت الشركة زيادة صافي الأرباح، في بيان منفصل، إلى انخفاض مصروفات الاستهلاك الخاصة بالأصول (الأعمال الفنية) بقيمة 45 مليون جنيه وذلك لانتهاء العمر الإنتاجي لمعظم هذه الأعمال، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الشركة من فوائد البنوك بنحو 11.2 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي، لتصل إلى 379.5 مليون جنيه، مقابل 360.9 مليون جنيه خلال عام 2017، بنسبة زيادة 5.2%.

وتوقعت الشركة أن ترتفع إيراداتها إلى 419.7 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري بنسبة زيادة 10.6%، لتحقق صافي أرباح بنحو 100.2 مليون جنيه في 2019.

وتوفر مدينة الإنتاج الإعلامي، - هي شركة حكومية - وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها للغير للأغراض التلفزيونية والسينمائية والإعلامية بما فى ذلك الأنشطة المكملة لها.

كما تعمل الشركة في تصنيع احتياجات المدينة من مشغولات خشبية ومعدنية، وملابس، وإكسسورات لغرض الشركة، بالإضافة إلى إقامة فنادق داخل المدينة لتقديم الخدمات الفندقية للوافدين على مدينة السادس من أكتوبر للسائحين والفنانين.