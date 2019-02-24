  • عاجل:"الأرصاد" تكشف عن ظاهرة جوية تحدث للمرة الثانية هذا الشتاء (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خطاب البشير تركي آل الشيخ علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    مصر تبحث التعاون مع اليابان في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات

    11:30 ص الأحد 24 فبراير 2019
    مصر تبحث التعاون مع اليابان في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات

    وزيرا الاتصالات والتعليم العالي خلال اجتماعهما مع

    كتب- محمد علاء الدين:

    بحث خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، مع إنزاي رئيس مجلس العلوم والتكنولوجيا باليابان، مجالات التعاون بين مصر واليابان في مجالي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد.

    وخلال الاجتماع، أشار الوزيران إلى التعاون بين وزارتي التعليم العالي، والاتصالات؛ لوضع الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

    وأكدا أهمية تعزيز التعاون والقدرات المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي مع اليابان، باعتبارها قوة علمية مشهود لها بالكفاءة والدقة، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال الحيوي.

    وقال وزير التعليم العالي، إن مصر حريصة على الاستفادة من التجارب الناجحة القائمة على مرتكزات العلوم المعاصرة، مشيرًا إلى ارتكاز الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 على محاور الابتكار واقتصاد المعرفة، والذكاء الاصطناعي.

    وأوضح عبد الغفار أهمية تعزيز التعاون في هذه المجالات بين المؤسسات البحثية اليابانية من جهة، والمؤسسات المصرية من جهة أخرى.

    وقال وزير الاتصالات، إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا إيجابيًا بين الوزارتين لإعداد استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية سوف تعتمد على إنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار وبناء القدرات في هذا المجال من خلال التطبيق العملي.

    وحضر الاجتماع ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، ومحمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ومحمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية.

    image

    تكنولوجيا المعلومات خالد عبد الغفار وزارة التعليم العالي عمرو طلعت وزارة الاتصالات اليابان الذكاء الاصطناعي

    الخبر التالى:

    وزير الاتصالات يشارك في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان