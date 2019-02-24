مصر تبحث التعاون مع اليابان في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد علاء الدين:

بحث خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، مع إنزاي رئيس مجلس العلوم والتكنولوجيا باليابان، مجالات التعاون بين مصر واليابان في مجالي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد.

وخلال الاجتماع، أشار الوزيران إلى التعاون بين وزارتي التعليم العالي، والاتصالات؛ لوضع الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدا أهمية تعزيز التعاون والقدرات المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي مع اليابان، باعتبارها قوة علمية مشهود لها بالكفاءة والدقة، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال الحيوي.

وقال وزير التعليم العالي، إن مصر حريصة على الاستفادة من التجارب الناجحة القائمة على مرتكزات العلوم المعاصرة، مشيرًا إلى ارتكاز الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 على محاور الابتكار واقتصاد المعرفة، والذكاء الاصطناعي.

وأوضح عبد الغفار أهمية تعزيز التعاون في هذه المجالات بين المؤسسات البحثية اليابانية من جهة، والمؤسسات المصرية من جهة أخرى.

وقال وزير الاتصالات، إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا إيجابيًا بين الوزارتين لإعداد استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية سوف تعتمد على إنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار وبناء القدرات في هذا المجال من خلال التطبيق العملي.

وحضر الاجتماع ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، ومحمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ومحمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية.