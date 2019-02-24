ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور، مقارنة بمستواه أمس السبت، ليتراوح بين 21.5 و23.5 جنيه، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 8 جنيهات، ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.