وزير الاتصالات يطالب "واحات السيليكون" بالمساهمة بمشروعات الشمول المالي

كتب- محمد علاء الدين:

طالب عمرو طلعت وزير الاتصالات، أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة واحات السليكون، بتعظيم العائد من استثمارات الشركة، وتنمية وتطوير المناطق التكنولوجية التي تم إنشاؤها، والترويج لها لجذب استثمارات جديدة، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس.

ودعا الوزير إدارة الشركة إلى التوسع في أعمالها، والتعاون مستقبلا في تنفيذ بعض مشروعات الحكومة في مجال الشمول المالي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عادل دنش رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون، وسامح الملاح العضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة في تشكيله الجديد.

وأشار الوزير إلى أهمية إعطاء الشركة الأولوية لتعظيم الاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار للمناطق التكنولوجية من أجل تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورفع القدرات التصديرية لمصر.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع المحافظين المسئولين عن المحافظات التي تقع بها المناطق التكنولوجية لتوفير التسهيلات المطلوبة لتحفيز الشباب والشركات على التواجد في هذه المناطق وذلك من خلال إتاحة الخدمات اللوجيستية، واستكمال توصيل المرافق، وتوفير وسائل نقل متنوعة للتسهيل على المترددين على هذه المناطق.

وأعرب عمرو طلعت عن تقديره للكفاءات التي يضمها مجلس إدارة الشركة، وثقته في قدرتهم على قيادة الشركة وتحقيق أهدافها في النجاح والنمو ومواجهة التحديات؛ متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم في الفترة المقبلة، بحسب البيان.

وشركة واحات السيليكون هي شركة مساهمة مصرية رائدة، تأسست في مايو 2016، بهدف إنشاء سلسلة من مناطق الأعمال والتكنولوجيا المتخصصة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتلتزم الشركة بتوفير العناصر اللازمة لنشر وتطبيق التكنولوجيا في مختلف الأعمال، وتشجيع وتطوير الكفاءات والمواهب عبر مختلف قطاعات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى حرص مجلس الإدارة الجديد على بذل أقصى الجهود ليكون على قدر المسئولية التي يضطلع بها من أجل تحقيق المستهدف وتنمية أعمال الشركة.

واستعرض مجلس إدارة الشركة خلال اللقاء، رؤيته لتطوير مشروعات الشركة خلال الفترة المقبلة، وآليات تطوير المناطق التكنولوجية الأربع في مدن برج العرب، وأسيوط الجديدة، والسادات، وبني سويف الجديدة.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة واحات السيليكون عادل دنش رئيسا للمجلس، وسامح الملاح العضو المنتدب، إلى جانب عضوية طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة، وخالد شاش رئيس مجلس إدارة شركة "Mavens" لاستشارات التعهيد.

كما تضمن عضوية مجلس الإدارة اللواء مجدي يوسف وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية سابقا، وعمرو أبو علم رئيس شركة Lotus لإدارة الأصول العقارية والاستشارات، ومحمد عبد الله معوض رئيس شركة Coldwell Banker للتسويق العقاري، ومها رشاد القائمة بأعمال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتشمل العضوية أيضا شيرين الجندي مستشارة وزير الاتصالات، وحسين شريف عيسى رئيس الإدارة المركزية لخدمات الشرائح والقيمة المضافة ونظم المعلومات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجرجس ثروت عبد الشهيد الشريك المدير لمكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية، وجمال السعيد أستاذ بكلية الهندسة المدنية بشبرا- جامعة بنها.

كما يضم مجلس إدارة شركة واحات السيليكون ماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك للتطوير العقاري، وهشام عرفة رئيس قطاع العمليات بشركة "Brightskies".