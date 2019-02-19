بعد سطو حدائق الأهرام.. توصيات عاجلة من "شعبة الذهب" لوزارة الداخلية

كتبت- منار الرخ:

عقدت الشعبة العامة للذهب اجتماعا طارئا أمس الاثنين، لبحث مشكلة السطو المسلح على محال المصوغات الذهبية والتي كان أخرها أحد المحال بمنطقة حدائق الأهرام.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، لمصراوي، إن الشعبة ستتقدم بشكل رسمي لوزارة الداخلية بعدة مطالب منها، إلزام تجار الذهب بحمل سلاح على أن تسهل الوزارة إجراءات التراخيص.

وكان ملثمون نفذوا يوم الجمعة الماضي حادث سطو مسلح على محل مصوغات ذهبية، واستولوا على كمية كبيرة من المصوغات الذهبية.

وقال واصف إن الشعبة تطالب بتعيين حراسات على المحلات، أو وجود بديل من الحراسات الخاصة المسلحة، وإلزام التجار بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وأجهزة إنذار غير صوتية بشكل كافي.

وأضاف أن الشعبة أرسلت تعليمات لأعضائها بعدم شراء المشغولات الذهبية إلا من عملائها الدائمين، مع وجود مستند ملكية هذه المصوغات، كما حثت الشعبة أصحاب الورش على عدم صب أي مشغولات مجهولة المصدر.

وأوضح إيهاب، أن الشعبة أرسلت للتجار الذين يتعاملون في الذهب الخام، بعدم شراء سبائك مجهولة المصدر من غير التجار المعلومين لديهم، وبحث إمكانية تركيب أجهزة إنذار متصلة مباشرة مع مديريات الأمن أو الأقسام التابعة للمحلات.

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