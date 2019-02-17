10 معلومات عن المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد

كتب- محمد علاء الدين:

ينهي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، خلال زيارته لروسيا والتي بدأت اليوم الأحد.

وتستغرق الزيارة ٤ أيام تتضمن التعرف على خبرات الجانب الروسي في إدارة هذه المناطق، فضلا عن إجراء لقاءات ثنائية بين الجانبين حول المنطقة الصناعية الروسية ولقاءات مع كبرى المستثمرين الروس، بحسب ما ذكره بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس.

وتتضمن الزيارة لقاء مع كبرى الشركات المؤهلة للدخول في الشراكة مع المنطقة الصناعية، وعقد ورش عمل ثنائية مع الهيئة الاقتصادية والجانب الروسي.

وتخطط الحكومة الروسية لإنشاء منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويرصد مصراوي في هذا التقرير أبرز 10 معلومات عن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشائها، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.

1- تم التوقيع رسميًا على عقد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر في مايو من العام الماضي.

2- 6.9 مليار دولار إجمالي الاستثمارات المتوقع أن يجذبها المشروع.

3- العقد مدته 50 عامًا بنظام حق انتفاع يجدد تلقائيا كل 5 سنوات.

4- 5.25 كيلو متر هي مساحة المشروع، وسيقام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد.

5- من المتوقع أن يوفر المشروع 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

6- المشروع ينفذ خلال 13 عامًا على 3 مراحل.

7- نسبة تشغيل العمالة المصرية داخل المشروع تصل إلى 90%.

8- سيتم تمويل المشروع من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وعدد من البنوك المصرية.

9- المشروع سيركز على صناعات السيارات والأدوية والبترول والغاز والصناعات التعدينية والطاقة النووية.

10- المشروع يستهدف تصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، وجعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية، وتطوير وتنفيذ البرامج المخصصة لتدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.