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التخطيط تصدر قرارًا بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

01:01 م الأحد 17 فبراير 2019
التخطيط تصدر قرارًا بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

القاهرة- مصراوي:

أصدرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قرارا بتشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وقال صالح الشيخ، إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نص في مادته الثالثة على أن ينشأ مجلس الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد.

وأضاف الشيخ في البيان أن المجلس يختص بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية وفي طريقة معايير وتقييم جهات وموظفي الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة للموظفين والقضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية، وتقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية وتقيم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

وذكر البيان أن المجلس يضم في عضويته بخيت إسماعيل، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، وفريدة جمال الدين، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، وجبالي المراغي ممثلا عن اتحاد عمال مصر.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هالة السعيد وزارة وزارة التخطيط الخدمة المدنية

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