البورصة تقفز 2% مع بداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.01% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، متخطيًا حاجز 15 ألف نقطة إلى 15285 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6%.

توقع محللان لأسوق المال أن تشهد البورصة المصرية ارتفاعات قوية خلال تعاملات اليوم تأثرًا بقرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لأول مرة في 11 شهرًا، لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

وقال المحللان لمصراوي أمس إن: "هناك علاقة عكسية بين سوق المال وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة يسهم في جذب البورصة للمستثمرين لتراجع العائدات على الادخار في البنوك".