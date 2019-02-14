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    ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:59 ص الخميس 14 فبراير 2019
    ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا.

    وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراجع سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا، ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21.5 و23.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البوري

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