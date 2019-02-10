توقيع خطاب نوايا بين "إيتيدا" وشركة UiPath العالمية للبرمجيات

كتب- محمد علاء الدين :

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع كاران ديكسيت نائب رئيس شركة UiPath لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وحضر اللقاء مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وأحمد عدلي مسئول التحالفات والاتصال للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما ذكره بيان للوزارة اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات في فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تعقد في الفترة من 10 حتى 12 فبراير الجاري بمدينة دبي بمشاركة أكثر من 4000 من قيادات ومسئولين وصناع السياسات والخبراء من أكثر من 150 دولة.

وتناول اللقاء مناقشة خطط الشركة المستقبلية وفتح مقر للشركة العالمية في مصر، ونقل خبرات شركة UiPath للشركات المصرية العاملة في مجال خدمات التعهيد BPO لتقديم برمجيات التشغيل الآلي "الأتمتة الألية RPA" داخل الشركات.

وشهد طلعت توقيع خطاب نوايا بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة UiPath العالمية للتعاون في إعداد الكوادر المصرية وصقل مهاراتها في مجال البرمجيات من خلال المنصة الإلكترونية للشركة.

وقال البيان إن المنصة هي الأولى المفتوحة للتدريب والاعتماد عبر الإنترنت، مخصصة لمستخدمي عمليات الأتمتة الآلية.

ويشمل التعاون صياغة برنامج تدريبي يراعي احتياجات الصناعة التي يتم التعرف عليها من خلال شركاء الشركة الدوليين والمحليين في مصر.

ويستهدف التعاون إعداد كوادر وخريجين تتناسب مع متطلبات العمل وتوظيفهم في الشركات المتخصصة في هذا المجال بعدد 100 متدرب خلال عام.

كما نص خطاب النوايا على قيام هيئة "ايتيدا" بتقديم وتعريف برنامج التحالف الأكاديمي للشركة لكافة الأطراف المعنية في القطاع، وكذلك المشاركة في تنظيم ورش عمل مشتركة بعد المرحلة التجريبية لإطلاق البرنامج، بحسب البيان.

كما التقى طلعت على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات هيثم بن عبد الرحمن العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي؛ تناول اللقاء سبل دعم آليات التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.